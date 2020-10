Volta. Joni Brandão vence na Torre, Amaro Antunes mantém amarela

As contas na classificação pouco mudam com esta etapa, ma Joni Brandão sobe a quarto da geral.





Joni Brandão (Efapel) venceu hoje a quarta etapa da Volta a Portugal em bicicleta, no Alto da Torre, na Serra da Estrela, onde Amaro Antunes (W52-FC Porto) segurou a liderança, ao terminar no terceiro posto.







O segundo classificado da prova em 2015, 2018 e 2019 conquistou pela primeira vez a emblemática chegada no ponto mais alto de Portugal continental, ao concluir os 148 quilómetros desde a Guarda em 04:19.02 horas, menos três segundos do que Frederico Figueiredo (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), Amaro Antunes e o espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto).



Na classificação geral, o algarvio Amaro Antunes manteve a vantagem de 13 segundos sobre Frederico Figueiredo e de 1.13 minutos sobre espanhol Gustavo Veloso, enquanto Joni Brandão subiu ao quarto posto, a 1.17, por troca com João Benta (Rádio Popular-Boavista), agora quinto, a 1.27.



Na sexta-feira, o pelotão vai percorrer os 176,3 quilómetros da quinta etapa, entre Oliveira do Hospital e Águeda, onde a chegada deverá ser propícia ao `sprint`, depois de duas contagens de montanha de quarta categoria, na primeira metade do trajeto.







c/Lusa