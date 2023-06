Wyndham Clark conquista US Open em golfe

Clark, que entrou para o último dia em igualdade com o seu compatriota Rickie Fowler, que também procurava o primeiro grande título, isolou-se rapidamente na liderança, que conseguiu manter até final, apesar de não ter conseguido disfarçar os nervos.”, foram as primeiras palavras do vencedor do US Open - em homenagem à mãe, que morreu de cancro -, após receber o troféu, adiantando que trabalhou muito e sonhou muito com este momento.O também norte-americano Scottie Scheffler, líder do ranking mundial, ficou no terceiro lugar, com 273 pancadas, sete abaixo do par, enquanto o australiano Cameron Smith subiu ao quarto lugar, com 274, seis abaixo.O melhor amador foi o norte-americano Gordon Sargeant, que fechou com 284 pancadas, no 39.º lugar.