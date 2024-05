Yolanda Hopkins avança no Sydney Surf Pro

Depois de ter sido nona na primeira etapa da Challenger Series, na Gold Coast, igualmente na Austrália, a olímpica portuguesa começou da melhor forma em Sydney, vencendo a oitava bateria, com 12,63 pontos (5,43 e 7,20 nas melhores ondas).



A havaiana Keala Tomoda-Bannert, com 11,17 (7,00 e 4,17), também seguiu em frente, ao contrário da canadiana Sanoa Dempfle-Olin, com 8,50 (3,57 e 4,93), e da norte-americana Talia Swindal, com 6,80 (5,00 e 1,80).



Na ronda de 32, Yolanda Hopkins vai defrontar a australiana Isabella Nichols, a sul-africana Sarah Baum e a japonesa Amuro Tsuzuki.



Francisca Veselko vai ter pela frente a canadiana Erin Brooks, a norte-americana Kirra Pinkerton e a havaiana Eweleiula Wong, enquanto Teresa Bonvalot vai encontrar a norte-americana Alyssa Spencer, a espanhola Ariane Ochoa e a australiana Rocie Smart.



Na prova masculina, Guilherme Ribeiro "caiu" na estreia, com 8,67 pontos (4 e 4,67), ficando em quarto e último do seu ‘heat’, atrás do brasileiro Luel Felipe, com 12,17 (5,17 e 7,00), do australiano Jordan Lawler, com 12,00 (5,50 e 6,50), e do francês Charly Quivront, com 8,77 (3,80 e 4,97).



Isento da primeira ronda, Frederico Morais vai defrontar, na ronda de 64, o norte-americano Dimitri Poulos, o brasileiro Edgard Groggia e o havaiano Robert Grilho.