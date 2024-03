Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot falham final dos Jogos Mundiais de surf

Yolanda Hopkins começou por cair para a repescagem, ao não superar a quinta ronda do quadro principal, por ser terceira num 'heat' em que se qualificaram a peruana Sol Aguirre e a espanhola Nadia Erostarbe.



Por sua vez, Teresa Bonvalot apresentou-se na ronda 7 de repescagem, na qual apenas foi superada pela norte-americana Carissa Moore, juntando-se assim à compatriota na ronda 8, na qual só Portugal, Brasil e Estados Unidos contavam com duas atletas.



Em causa, a classificação para uma terceira quota feminina para os Jogos Olímpicos, através da classificação geral, numa corrida que não incluía os Estados Unidos, que chegaram a Porto Rico já com o objetivo atingido.



Na fase decisiva, Teresa Bonvalot foi quarta no seu 'heat' e seria 11.ª no final, depois de ver a brasileira Taina Hinckel avançar.



Na série seguinte, Yolanda Hopkins também ficou pelo caminho, após liderar e ter sido ultrapassada pela ‘canarinha’ Tatiana Weston-Webb e pela norte-americana Carissa Moore, neste caso por escassos 0,04 pontos (12,67 contra 12,63), ficando-se pelo nono lugar na competição, em que, ainda assim, garantiu a presença olímpica.



Portugal ficou arredado de conseguir uma terceira vaga em Paris2024, sendo que Teresa e Yolanda vão ser as únicas representantes lusas, uma vez que na prova masculina ninguém conseguiu apuramento.