Abertura do Ano Judicial. O que é urgente neste 2025

Da falta de meios humanos à escassez de recursos tecnológicos, passando pela necessidade de devolver a confiança dos cidadãos nos tribunais, são diversos os caminhos traçados por quem trabalha na Justiça.











A jornalista Rita Soares ouviu os argumentos e os desejos dos advogados, dos procuradores, dos juízes e dos oficiais de justiça.





A cerimónia solene do Ano Judicial está marcada para as 15h00, com várias estreias, entre elas José Pedro Aguiar Branco, que já foi ministro da Justiça e que é, agora, a segunda figura do Estado.



Vão discursar a bastonária da Ordem dos Advogados, o procurador-geral da República, o presidente do Supremo Tribunal, a ministra da Justiça, e ainda o presidente da Assembleia da República, bem como o presidente da República.



Quanto à Igreja Católica, pela primeira vez, não foi convidada para estar presente nesta cerimónia, por decisão do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do procurador-geral da República e também da bastonária dos advogados.