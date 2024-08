As equipas de busca recolheram alguns dos pertences pessoais que estavam no helicóptero, no fundo do rio, mas não tiveram sucesso na procura pelo elemento da GNR que continua desaparecido.

"Neste momento estamos a dirigir novamente a plataforma para fazer a recolha da cauda e assim que tiver condições vamos continuar as buscas subaquáticas, aéreas e nas margens, no sentido de localizar o militar que se encontra desaparecido", explicou o comandante Rui da Silva Lampreia.



As autoridades estão em articulação com a EDP, no sentido de manter as eclusas com estabilidade e garantir o máximo de eficiência nas buscas.



Há neste momento duas centenas de operacionais envolvidos nas operações.