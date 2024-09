Agricultores de Vila Pouca de Aguiar à espera de apoio após incêndios

AFP

Vários agricultores afetados pela passagem do fogo em Vila Pouca de Aguiar fazem contas àquilo que perderam com os incêndios da semana passada. As chamas destruíram dez mil hectares de floresta naquele município do distrito de Vila Real, com impacto na agricultura.

O repórter Afonso de Sousa registou o desalento de quem, por exemplo, ficou sem alimento para o gado.



Esta terça-feira, em Coimbra, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro reúne-se com os autarcas de municípios atingidos por estes acontecimentos.



Por sua vez, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, visita zonas afetadas pelas chamas no distrito de Viseu.