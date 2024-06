Albuquerque e Chega procuram viabilizar programa de Governo

Depois de na quarta-feira o Governo Regional ter estado reunido com representantes do PAN e da IL, para as 11h00 de hoje está marcado o encontro com o Chega, depois de uma primeira reunião com o CDS-PP (que tem um acordo parlamentar com os sociais-democratas), às 10h00. PS e JPP recusaram reunir-se com o executivo.



Na quarta-feira, o líder do Chega/Madeira, Miguel Castro, voltou a dizer que só votará favoravelmente o Programa do Governo se Miguel Albuquerque sair, depois de na segunda-feira ter remetido para o final da semana uma resposta sobre se haveria “entendimento ou não”.



Também na quarta-feira, depois de ter sido confrontado com as últimas declarações de Miguel Castro, o líder do executivo madeirense reiterou que vai manter-se no cargo e apelou ao bom senso, lembrando que as negociações ainda decorrem.



Na semana passada, o Governo Regional retirou o Programa do Governo da discussão que decorria no parlamento madeirense já que seria chumbado, uma vez que PS, JPP e Chega, que somam um total de 24 deputados dos 47 que compõem o hemiciclo (o correspondente a uma maioria absoluta), anunciaram o voto contra.