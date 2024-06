Alegados abusos sexuais. Médico suspeito saiu em liberdade

Vai aguardar julgamento em liberdade o médico ortopedista, suspeito do abuso sexual de duas crianças de 8 e 10 anos. Foi ouvido no sábado de manhã, no Tribunal da Póvoa de Lanhoso, em primeiro interrogatório judicial.

O juiz proibiu o ortopedista de exercer funções clínicas e de se aproximar de crianças.



O primeiro crime terá sido cometido perto do final de abril e o segundo há uma semana e meia. O homem de 69 anos terá abusado das crianças no atendimento no Serviço de Urgência do hospital de Famalicão. A unidade de saúde suspendeu o médico, de imediato, e abriu um inquérito.