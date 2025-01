Ano judicial abre com protestos

A vigília silenciosa ficará marcada pelas t-shirts negras de protesto, com a frase “Justiça para quem nela trabalha”.Fora dos discursos oficiais, procuradores e juízes já fizeram saber, através dos respetivos sindicatos e associações sindicais, que esperam que 2025 não seja um ano de "mais do mesmo", apelando à resolução de problemas, como o da revisão do Estatuto dos Funcionários Judiciais, lembrando os adiamentos causados pelas sucessivas greves, e a reformas estruturais, pedindo que a Justiça seja colocada como prioridade nacional e de ação política, sem esquecer as reivindicações de valorização das respetivas carreiras e da melhoria das condições de trabalho.A cerimónia terá a estreia do novo Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, da ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, e do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.