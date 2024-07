Associações dizem que há mais sem-abrigo em todo o país

À agência Lusa, Luís Filipe Macedo da Associação Remar, diz que apesar de não ter números, nota um aumento de pessoas que dormem na rua. São mais e de várias idades, sublinha.O aumento do preço das casas e a inflação são os grandes problemas.Estão a criar até um novo tipo de sem-abrigo em Portugal.Luís Filipe Macedo explica que muitas vezes nem pessoas com emprego conseguem evitar dormir na rua.Cenário que se replica a outras zonas do país diz à Agência Lusa a associação Cais.Sandra Camara Pestana, responsável desta associação lembra que também a norte, no Porto, trabalhar, não garante uma habitação.