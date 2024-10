Vários serviços e plataformas do Estado continuam sem funcionar depois do ciberataque da semana passada. O ciberataque atingiu a rede da Agência para a Modernização Administrativa e teve impacto em várias plataformas e portais digitais.

Afetou, por exemplo, as Lojas do Cidadão, e a autenticação com Chave Móvel Digital ou com o Cartão de Cidadão.



O Governo anunciou que a maioria dos serviços já está a funcionar e revelou que a investigação decorre com equipas de auditoria forense reconhecidas internacionalmente.