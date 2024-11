Atrasos no INEM. Ministério Público confirma abertura de mais um inquérito

, avançou o Ministério Público (MP) em resposta a uma questão da RTP.No que se refere a factos ocorridos em Castelo de Vide, “efetuadas pesquisas na comarca de Portalegre com os elementos disponíveis, as mesmas não devolveram resultados”, adiantou.

Anteriormente, o MP tinha confirmado a instauração de inquérito “relativamente a factos de Bragança (dois processos), Cacela Velha, Vendas Novas, Almada e Tondela, os quais se encontram em investigação”.





Tinha também sido aberto um inquérito na sequência da comunicação do óbito em Ansião, mas “coligidos os elementos de prova”, nomeadamente a informação da GNR, as declarações prestadas por testemunhas e o relatório do hábito externo realizado, o Ministério Público concluiu “não haver indícios da prática de crime, tendo o inquérito sido arquivado”.





“Relativamente a factos ocorridos em Matosinhos, dada a dimensão da comarca do Porto, sem outros elementos, designadamente identificativos, não é possível proceder a pesquisas que permitam localizar eventuais inquéritos”, acrescenta a resposta da Procuradoria-Geral da República (PGR). Há ainda um inquérito em curso da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).



Na terça-feira, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse esperar que a IGAS faça uma "avaliação profunda" sobre se foram cumpridos os serviços mínimos na greve do INEM e garantiu que foi feito tudo o que era possível.







Na quinta-feira, o presidente da República defendeu que é necessário apurar responsabilidades administrativas e políticas no caso do INEM, "doa a quem doer".





Em resposta, o primeiro-ministro insistiu na competência da ministra da Saúde e considerou que uma mudança na tutela não resolve a situação.