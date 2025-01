Bombeiro de Odemira já teve alta em Portimão, dois continuam internados

Contactado pela agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Odemira, no distrito de Beja, Luís Oliveira, indicou que um dos dois operacionais que estavam internados no hospital de Portimão, distrito de Faro, teve "alta na sexta-feira".

De acordo com o responsável, "continuam hoje internados" um bombeiro no Hospital de Portimão e o outro que foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O despiste do veículo de combate a incêndios desta corporação alentejana aconteceu na quarta-feira à noite, na estrada municipal que liga Boavista dos Pinheiros a Saboia, em Odemira, provocando cinco bombeiros feridos, entre os 37 e os 43 anos, dos quais quatro graves e um ligeiro.

O ferido ligeiro teve logo alta do hospital de Beja, na quinta-feira, mas um dos operacionais ferido com gravidade, Dinis Conceição, de 38 anos, que tinha sido helitransportado para o Hospital de São José, em Lisboa, acabou por morrer na sexta-feira.

Através de uma publicação na sua conta da rede social Facebook, os Bombeiros de Odemira informaram, na sexta-feira à noite, que o funeral do bombeiro vai ter lugar no domingo.

O corpo de Dinis Conceição vai chegar a Odemira por volta das 17:00 de hoje, ficando em câmara ardente no Salão Nobre do Quartel da corporação.

As cerimónias religiosas terão início no domingo, às 13:30, naquele espaço, seguindo-se o cortejo fúnebre para o cemitério de Boavista dos Pinheiros, no mesmo concelho alentejano.

O comandante disse hoje à Lusa ter recebido a confirmação de que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e alguns elementos do Governo vão ao quartel, no domingo, para participarem nas cerimónias fúnebres.

O presidente da Câmara de Odemira, Hélder Guerreiro, corroborou hoje à Lusa esta informação: "O que me confirmaram foi que o Presidente da República, a ministra da Administração Interna [Margarida Blasco] e outros membros do Governo irão estar presentes, no domingo."

Dinis Conceição, que residia na freguesia de São Luís, era bombeiro profissional na corporação e pertencia a uma equipa de intervenção permanente (EIP), composta por cinco elementos.

Na quarta-feira, esta EIP foi chamada a intervir "numa queimada autorizada" em Saboia, a qual "se descontrolou", e os operacionais regressavam a casa quando o veículo de combate a incêndios se despistou, segundo o presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Odemira, António Camilo.

A Inspeção dos Serviços de Emergência e Proteção Civil abriu um inquérito ao acidente de viação, logo no próprio dia do sinistro, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), explicando tratar-se de um procedimento realizado sempre que existe um acidente envolvendo um veículo dos bombeiros.

Também Luís Oliveira indicou que estavam em curso inspeções da ANEPC e do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR e disse querer conhecer o relatório das perícias para apurar se o despiste "foi provocado por deficiência mecânica ou por erro humano".

De acordo com o comandante, "nunca houve queixas de segurança" relativas a esta viatura, mas o veículo iria ser recolhido "na segunda-feira para pequenas retificações técnicas", que não implicavam "a segurança da mesma".