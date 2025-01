Buscas a deputado do Chega. Ventura considera que "todos têm de cumprir a lei"

"Quero deixar claro que para nós, todos têm de cumprir a lei. Sejam deputados ou não", afirmou o líder do Chega.



Reforçando a mensagem que o partido tem frisado, Ventura disse ainda que "ninguém está acima da lei, nenhum deputado do Chega está também". Nesse sentido, o líder partidário considera que é necessário fazer o levantamento de imunidade do deputado Miguel Arruda, "para que as autoridades judiciais e policiais possam mostrar aquilo que têm e desenvolver a sua investigação sem nenhuma limitação".



"O Chega será o primeiro partido a estar do lado do levantamento da imunidade", acrescentou, afirmando também que "é do interesse do grupo parlamentar, do próprio deputado, do país, dos eleitores, que tudo seja esclarecido e que a imunidade seja levantada".



Segundo André Ventura, "o Chega não é um partido igual aos outros, porque tem sido nesta área um partido particularmente exigente". Além disso, "os políticos têm os mesmos direitos que os outros", como direito à defesa e à presunção de inocência. Contudo, "têm mais deveres de explicação que os outros".



Quanto às suspeitas sobre Miguel Arruda, o líder do Chega admite que é necessário uma "explicação" e, caso não seja "suficiente", o mandato do deputado "não tem condições para continuar a ser exercido".