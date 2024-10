Buzinão em Lisboa contesta turismo descontrolado

O protesto foi convocado através de um manifesto contra o “turismo descontrolado”, subscrito por 80 pessoas e um movimento (Porta a Porta), que, ao mesmo tempo que, no respeito por quem nela vive.“Por Lisboa, faz-te ouvir!” é o lema do manifesto, que reclama que “qualquer cidade deve ser um espaço para viver e visitar” e que “quando o primeiro dos termos é esquecido em detrimento quase em exclusivo do segundo, os desequilíbrios são muitos e insustentáveis”.Entre os signatários do manifesto (que está aberto a novos subscritores) estão personalidades como a ex-deputada Heloísa Apolónia, o sociólogo e antigo líder da CGTP Manuel Carvalho da Silva, o economista Ricardo Paes Mamede, a historiadora Raquel Varela, os músicos Filipe Raposo, Cristina Branco e Mitó Mendes e as escritoras Luísa Costa Gomes e Tatiana Salem Levy.