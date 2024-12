Campanha ajuda carenciados a comprar medicamentos

A campanha, que decorre de 9 a 20 de dezembro em mais de 500 farmácias aderentes em todo o país, é promovida pelo Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, da Dignitude, uma iniciativa apoiada pela Portugal Inovação Social, através de fundos da união europeia.



“Dê troco a quem precisa” pretende que quem for a estes estabelecimentos possa doar o troco a um fundo solidário que ajudará pessoas identificadas pelos parceiros da associação como vivendo em situação de pobreza e que não conseguem comprar medicamentos.



Em comunicado, a Dignitude afirma que este programa tem como objetivo permitir o acesso aos medicamentos prescritos a quem não tem capacidade financeira para os adquirir, suportando, no receituário, o valor não comparticipado pelo Estado.



A nível nacional, o programa já apoiou 39.000 beneficiários e já dispensou cerca de três milhões de embalagens de medicamentos desde maio de 2016, quando se deu início a este programa, segundo a mesma fonte.



Só este ano, a campanha que decorreu entre 20 e 29 de maio angariou cerca de 14.837 euros nas farmácias para apoiar a compra de medicamentos, o que ajudou 90 pessoas carenciadas.



Segundo o Índice de Saúde Sustentável desenvolvido pela Nova Information Management School, um em cada 10 portugueses não comprou os medicamentos prescritos por não ter dinheiro para os pagar.



A Associação Dignitude nasceu em 2015 e é uma instituição particular de solidariedade social que tem por missão o desenvolvimento de programas solidários de impacto social, que promovam a qualidade de vida e o bem-estar dos portugueses.