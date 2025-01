Carlos Brandão, administrador do Novo Banco, constituído arguido

De acordo com a Procuradoria Geral da República, poderão estar em causa "factos suscetíveis de constituírem a prática de crimes de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e falsificação por parte de um administrador do Novo Banco".





Foram ordenadas ou autorizadas "quatro buscas domiciliárias, uma busca em estabelecimento bancário e sete buscas não domiciliárias" e constituídos dois arguidos.Carlos Brandão era membro executivo do conselho de administração com o pelouro do risco.Segundo o comunicado enviado ao regulador dos mercados, o Novo Banco explica que o conselho geral e de supervisão aprovou a destituição com justa causa e com efeitos imediatos.O banco garante que as operações financeiras em causa não envolvem a entidade financeira nem têm qualquer impacto nos clientes.O Novo Banco apresentou uma denúncia ao Ministério Público e reportou o caso ao Banco de Portugal.