Caso gémeas. Chefe da Casa Civil nega "tratamento de favor" e revela conteúdo dos e-mails de Nuno Rebelo de Sousa

Segundo o chefe da Casa Civil, em outubro de 2019 Nuno Rebelo de Sousa “enviou um e-mail sobre a situação de duas crianças que sofriam de atrofia muscular espinhal”., com “doença rara e muito grave” e nacionalidade portuguesa, poderem ter acesso ao tratamento em Portugal, explicou o responsável perante os deputados no Parlamento.No mesmo e-mail, o filho do presidente referiu que o Governo de Portugal já tinha dado esse medicamento a outras duas crianças e que a família das gémeas enviou “o histórico, o diagnóstico, exames e relatórios a pedido da doutora Teresa Moreno”.O presidente da República “reencaminhou o e-mail para o chefe da Casa Civil” com a mensagem:

O chefe da Casa Civil indicou ainda que não enviou documentação à IGAS por estar em segredo de justiça.

A assessora pediu então mais detalhes a Nuno Rebelo de Sousa, nomeadamente se as crianças se encontravam em Portugal. “Este respondeu que estavam em São Paulo”, revelou Frutuoso de Melo.No dia seguinte, o chefe da Casa Civil informou Marcelo Rebelo de Sousa de que as gémeas estavam no Brasil “a ser seguidas em São Paulo”, onde residiam, e não em Lisboa. “Pretendem vir a Lisboa fazer o tratamento”, informou então o responsável., escreveu Frutuoso de Melo no mesmo e-mail ao presidente da República.O chefe da Casa Civil adiantou ainda que “o processo foi recebido” e que estavam a ser analisados vários casos do mesmo tipo, de doentes internados e seguidos em hospitais portugueses, sendo a capacidade de resposta muito limitada e dependente de decisões médicas do hospital e do Infarmed.

Nuno Rebelo de Sousa questionou se processo podia ser acelerado

No dia seguinte, 23 de outubro de 2019, a assessora Maria João Ruela confirmou estas informações. A 24 de outubro,A 29 de outubro, o filho do presidente voltou a insistir, perguntando desta vez ao chefe da Casa Civil “o que podia responder aos pais das bebés, muito angustiados com a situação das filhas, sobre quando seriam contactados”.“Respondi-lhe que, cito:, daí que ainda não tenham sido contactados nem é previsível que o sejam rapidamente”.“O SNS cobre em primeiro lugar as situações de pessoas que residam ou se encontrem em Portugal. Os portugueses residentes no estrangeiro têm direito a ser tratados pelos sistemas de saúde dos países onde residam”, informou na altura Frutuoso de Melo a Nuno Rebelo de Sousa.O procedimento seguiu, então, o adotado “em muitos outros casos, com uma única diferença”: “, em particular qualquer tratamento diferenciado dado o parentesco do peticionário com sua excelência o presidente da República,”, explicou.Questionado por um dos deputados sobre por que razão foi Nuno Rebelo de Sousa a enviar o pedido à Presidência e não os pais das gémeas, o chefe da Casa Civil disse desconhecer as motivações do filho do presidente.