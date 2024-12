Centros de Saúde não são obrigados a aceitar utentes sem médicos de família

Um dos problemas é a falta de profissionais, desde médicos a enfermeiros ou até assistentes operacionais, uma realidade que continua a afetar os cuidados de saúde primários. A que se soma a degradação dos espaços.





A partir desta quinta-feira, os utentes deixam de poder aceder diretamente às urgências de outras três unidades do SNS em Lisboa: nos hospitais de Santa Maria, São José e São Francisco Xavier, o atendimento passa a estar dependente de telefonema prévio para a linha SNS24.Na pré-triagem, o utente poderá ser encaminhado para o hospital, se o caso for considerado urgente. Caso contrário, a linha SNS24 agendará uma consulta num centro de Saúde no próprio dia ou no dia seguinte.Do lado dos cuidados de saúde primários, o balanço é positivo em relação ao projeto "Ligue Antes, Salve Vidas". Nesta altura, mais de 20 hospitais já aderiram ao mecanismo.