"Ligue Antes, Salve Vidas". Referenciação de urgências abrange Santa Maria, São José e São Francisco Xavier

. Quem se deslocar a uma urgência hospitalar sem ter recorrido à linha SNS24 encontrará um telefone à porta da unidade com vista à triagem.O projeto “Ligue Antes, Salve Vidas” tem por objetivo aliviar as urgências dos hospitais. Funcionava já em 22 unidades locais de Saúde (ULS).

O projeto “Ligue antes, Salve Vidas” deverá ser implementado, até fevereiro de 2025, em outras oito ULS. Ficam assim abrangidas 85 por cento das unidades do país.



. Ente maio de 2023 e a passada segunda-feira, dos cerca de 670 mil doentes que ligaram para o serviço SNS24, mais de 280 mil foram encaminhados para centros de Saúde.Dados da Direção Executiva do SNS indicam ainda que cerca de

Época “particularmente difícil”



, tendo em conta a sintomatologia ou comorbilidade, explicou na quarta-feira o diretor executivo do SNS no decurso de uma audição em sede de Comissão Parlamentar de Saúde.Ainda segundo António Gandra d’Almeida,

Entre as medidas adotadas pelos hospitais, foi reforçado o número de camas. Por outro lado, procura-se garantir que as escalas dos serviços de urgência permaneçam completas.

Gandra d’Almeida assinalou ainda, no Parlamento, que. Desde o verão, quando abriram portas, acolheram 13.500.

Espera prolongada

Os tempos médios de espera permaneciam, ao início da manhã desta quinta-feira, elevados nas urgências gerais.No Hospital de Amadora-Sintra, os doentes urgentes esperavam mais de seis horas pelo atendimento - o tempo recomendado para pulseiras amarelas é de uma hora. No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, o quadro era semelhante, assim como em Santa Maria.A ministra da Saúde já veio advertir para a possibilidade de constrangimentos no Natal e no ano novo. Ana Paula Martins acenou com a agilização da contratação de mais médicos para este período., sublinhou a governante.A linha SNS24 dispõe, por outro lado, de mais um serviço disponível - a teleconsulta. A ministra da tutela explicou os objetivos desta valência.

c/ Lusa