Os trabalhadores vão reivindicar aumentos dos salários e das pensões. No Porto, a concentração acontece durante a manhã. Começa na Praça da República e termina na Praça dos Leões. Em Lisboa, o protesto está marcado para o Cais do Sodré e vai terminar nos Restauradores.

O secretário-geral da CGTP realça que as manifestações pretendem mobilizar trabalhadores tanto do setor público como do privado.



Nesse sentido, e para assegurar a participação de quem trabalha ao fim de semana, foram emitidos vários pré-avisos de greve no setor do comércio, escritórios, indústria e hotelaria.