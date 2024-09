Chegam esta quarta-feira a Portugal dois aviões Canadair de Marrocos

Jacek Ulinski - Unsplash

Dois aviões Canadair provenientes de Marrocos vão reforçar o dispositivo de combate aos fogos, a pedido do Governo português.

Portugal já tinha recebido o apoio de aeronaves de vários países europeus ao abrigo do Mecanismo Europeu de Solidariedade. Agora, somam-se dois aviões. Uma informação anunciada na CNN Portugal pelo presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.



Duarte da Costa também deu conta da vinda de mais de 200 militares espanhóis, que vão para a região de Viseu apoiar os operacionais portugueses na luta contra as chamas.



O presidente da ANEPC também negou a ideia de que a situação de alerta tenha sido declarada tarde demais no país.