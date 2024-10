Começou a fase de instrução da Operação Pretoriano

Os principais arguidos são Fernando Madureira, que está em prisão preventiva, e a mulher, Sandra Madureira. Ambos chegaram ao tribunal por volta das 9h20.

A fase instrutória começa com os interrogatórios de Fernando Madureira, da mulher e antiga vice-presidente dos Super Dragões, um dos grupos organizados de adeptos afetos ao FC Porto. Posteriormente, seguem-se as audiências com alguns dos outros arguidos, entre os quais Carlos Nunes, mais conhecido por Jamaica, José Pedro Pereira e Fernando Saul, ex-funcionário do clube azul e branco.









O casal Madureira já devia ter prestado declarações, neste fase de instrução, mas devido à greve dos oficiais de Justiça a sessão foi duas vezes adiada, tendo entre as testemunhas Pinto da Costa. Operação Pretoriano, cuja acusação do Ministério Público (MP) denuncia uma eventual tentativa de os Super Dragões “criarem um clima de intimidação e medo” numa Assembleia Geral (AG) do FC Porto, em 13 de novembro de 2023, na qual houve vários incidentes e agressões, para que fosse aprovada uma revisão estatutária “do interesse da direção” do clube, então liderado por Pinto da Costa. Os suspeitos foram detidos em janeiro deste ano, depois de acusados de terem agredido e ameaçado adeptos na noite de 13 de novembro de 2023.Em causa está a designada

Fernando Madureira é, para já, o único arguido em prisão preventiva, enquanto os restantes oito foram sendo libertados em diferentes fases, incluindo Sandra Madureira, Fernando Saul, Vítor Catão ou Hugo Carneiro, apelidado de ‘Polaco’ e igualmente com ligações à claque.Hugo Carneiro também está acusado de detenção de arma proibida, sendo que o MP requer penas acessórias de interdição de acesso a recintos desportivos entre um e cinco anos.

O FC Porto e a SAD gestora do futebol profissional azul e branco constituíram-se assistentes da Operação Pretoriano, que foi desencadeada em 31 de janeiro, no âmbito da investigação aos desacatos observados na AG extraordinária do clube, tendo resultado na detenção de 12 pessoas.