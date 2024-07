As suspeitas levaram há 2 anos à detenção pela Polícia Judiciária do rabino da comunidade israelita na cidade Invicta. As notícias apontavam para a obtenção de lucros milionários, com o processo de certificação a render mais de 20 milhões de euros a esta comunidade.Agora, a comunidade israelita do Porto queixa-se de um golpe antissemita em Portugal, na sequência deste caso.Num livro divulgado através da internet,Os israelitas acusam António Costa de ter uma história de animosidade contra a comunidade judaica, num livro é realçada a natureza soviética do governo socialista

A comunidade israelita de Lisboa demarca-se deste livro e numa publicação no Facebook esclarece que nunca sentiu por parte de António Costa ou do governo qualquer sinal ou manifestação antissemita.