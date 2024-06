Condicionamentos nas urgências de obstetrícia e ginecologia

No hospital Garcia de Orta, em Almada, o serviço está encerrado até quinta-feira. O mesmo acontece no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. No Hospital de Santa Maria, a urgência de Obstetrícia continua encerrada por causa das obras.No Amadora Sintra, até às 8h da manhã, a urgência de obstetrícia do Amadora só recebeu grávidas referenciadas pelo CODU ou encaminhadas pela linha SNS 24.No hospital São Francisco Xavier a urgência de obstetrícia só está aberta até às 9h00 da noite.No Hospital de Loures há condicionamentos na urgência de pediatria e a urgência de obstetrícia encerra às 8h00 da noite.A região do Alentejo é a única onde não há condicionamentos. No norte, a urgência de pediatria do hospital de Chaves só vai estar aberta entre as 8h da manhã e as 8h da noite.Em Barcelos, a urgência também só estará aberta até às 22h00.Já em Torres Vedras, a urgência de pediatria tem constrangimentos a partir das 9h da noite.Em causa nestes condicionamentos está a falta de profissionais.