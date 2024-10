Cova da Moura. Autocarro incendiado no Bairro do Zambujal

O autocarro foi mandado parar por um grupo de jovens do bairro que, depois de o motorista sair, lançou fogo à viatura.Os moradores do bairro do Zambujal pedem justiça pelo homem que morreu baleado pela PSP.





Pelas 19h05, as equipas de prevenção e intervenção rápida da PSP que se encontravam na praça de São José deslocaram-se para o interior do bairro, com duas carrinhas e seis motas.



As chamas consumiram o veículo, tendo-se também ouvido explosões e disparos.



Entretanto, a polícia montou um perímetro de segurança no acesso à zona do fogo, muito próximo de prédios de habitação.











c/ Lusa