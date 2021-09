Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI



VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO NO MUNDO. CLIQUE AQUI





08h37 - Confederação do Turismo acredita que "o mal terá passado e há condições para a retoma"



O Presidente da Confederação do Turismo acredita que o setor já passou o pior, mas considera fundamental que as ajudas saiam do papel. Francisco Calheiros avisa que muita das empresas estão "presas por arame."

O Presidente da Confederação do Turismo acredita que o setor já passou o pior, mas considera fundamental que as ajudas saiam do papel. Francisco Calheiros avisa que muita das empresas estão "presas por arame."





08h30 - Governo admite prolongar o apoio à retoma progressiva para além do final do ano



O Governo admite prolongar o apoio à retoma progressiva sempre para lá do final do ano. A ajuda financeira é destinada aos setores afetados pela Pandemia, como é o caso das discotecas, que estiveram paradas durante ano e meio.

O Governo admite prolongar o apoio à retoma progressiva sempre para lá do final do ano. A ajuda financeira é destinada aos setores afetados pela Pandemia, como é o caso das discotecas, que estiveram paradas durante ano e meio.





08h24 - Francisco George diz que mundo falhou na preparação de pandemias



O mundo falhou na preparação de pandemias como a covid-19, ainda que alertado por outras doenças emergentes desde há 40 anos, alerta o médico de saúde pública Francisco George.



Diretor-geral da Saúde entre 2005 e 2017, em entrevista à Agência Lusa Francisco George acha estranho que não se tivesse admitido que podiam surgir novas doenças e não houvesse uma preparação para elas, à luz de outros coronavirus neste século (Sars logo no início do século e depois, em 2012, o Mers).



Mas Francisco George vai mais atrás, recua a 1980, lembra o aparecimento da sida, também uma doença que até então não existia.



"O que é estranho neste processo é que muitos governos, muitos governantes, muitos médicos, muitos cidadãos, não tenham compreendido o fenómeno de 1980 com o aparecimento de um novo vírus, de uma nova doença que até então não tinha existido", diz.







08h21 - Macau testa toda a população após infeções de funcionários de hotel de quarentenas



O Governo de Macau anunciou que a partir deste sábado vão realizar testes à covid-19 para toda a população, durante três dias, na sequência de dois casos positivos em funcionários de um hotel para quarentenas no território.



Em conferência de imprensa, a Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau, Ao Ieong U, explicou que a testagem em massa tem início a partir das 15:00 de hoje até às 15:00 do dia 28 de setembro.



No total serão disponibilizados 52 locais para testagem, com um total de 367 pontos de amostragem.



Esta decisão do Governo de Macau surge poucas horas depois de ter sido detetado um segundo caso positivo de um segurança de um hotel, que tem acolhido pessoas obrigadas a cumprir quarentena no âmbito das medidas de restrição devido à covid-19.



Macau decretou na sexta-feira o estado de emergência imediata.







08h18 - Presidente da República espera que "até ao fim do ano" a vida volte a "normalizar"



O Presidente da República espera que, até ao fim do ano, a vida dos portugueses possa estar "normalizada". Questionado sobre as novas medidas de desconfinamento, anunciadas pelo Governo na quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa considera que são "sinais muito bons".

O Presidente da República espera que, até ao fim do ano, a vida dos portugueses possa estar "normalizada". Questionado sobre as novas medidas de desconfinamento, anunciadas pelo Governo na quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa considera que são "sinais muito bons".





08h00 - Portugal com menos restrições a partir de 1 de outubro







Portugal entrará em outubro com um alívio ainda maior das medidas tomadas por causa da pandemia. As restrições que ainda fazem parte do nosso quotidiano serão minimizadas e até a utilização obrigatória de máscara passará a aplicar-se apenas em locais considerados de risco: transportes públicos, grandes superfícies, lares, hospitais e salas de espetáculos. Os espaços de diversão noturna regressam à atividade, depois de um ano e meio de portas fechadas.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.947 pessoas com covid-19 e foram registados 1.065.633 casos de infeção.