Cronologia dos principais sismos ocorridos em Portugal nos últimos 100 anos

Esta é uma lista dos principais sismos ocorridos em Portugal desde 1926:



16-02-2022



Sismo com epicentro a cerca de 45 km a sul do Funchal, na Madeira.



Teve magnitude 5,1 na escala de Richter.



07-03-2020



Sismo com epicentro a cerca de 35 km a sul do Funchal, na Madeira.



Teve magnitude 5,2 na escala de Richter.



25-04-2015



Sismo com epicentro a cerca de 45 km a Oeste-Noroeste do Capelo, no Faial, nos Açores.



Teve de magnitude 4,8 na escala de Richter.



15-01-2018



Sismo com epicentro a cerca de oito quilómetros Norte-Nordeste de Arraiolos, em Évora.



Teve magnitude 4,9 na escala de Richter.



17-12-2009



Sismo com epicentro localizado no mar a cerca de 264 km de Lisboa.



Teve magnitude 6,1 na escala de Richter.



08-09-2008



Sismo com epicentro localizado a 110 km a Sul de Faro.



Teve magnitude 4,2 na escala de Richter.



9-07-1998



Sismo no Faial, Pico e São Jorge causa oito mortos, todos no Faial, desaloja 1.700 pessoas. Este tremor de terra causou grandes desabamentos de falésias costeiras.



18-11-1995



Sismo com epicentro localizado a Sudoeste do Cabo de S. Vicente.



Teve magnitude 4,8 na escala de Richter.



23-06-1993



Sismo com epicentro localizado no Cabo de S. Vicente.



Teve magnitude 4,8 na escala de Richter.



08-04-1989



Sismo com epicentro localizado na Serra dos Candeeiros (90 km a Norte de Lisboa).



Teve magnitude 5/6 na escala de Richter.



01-01-1980



Violento tremor de terra 7,2 na escala de Richter nas ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa causa 71 mortos (51 na Terceira e 20 em São Jorge) e mais de quatrocentos feridos. Ficaram danificadas 15.500 habitações e a cidade de Angra do Heroísmo ficou seriamente atingida.



1973



Sismo nas ilhas do Pico e Faial causa destruições em habitações, estradas e muros.



28-02-1969



Sismo com epicentro localizado 200 km a Sudoeste do Cabo de S. Vicente.



Teve magnitude 6,5/7,5 na escala de Richter.



1964



Uma crise sísmica abalou a parte oeste da ilha de São Jorge, provocando grande destruição nos Rosais e nas Velas. Ficaram destruídas mais de 1.300 habitações.



27-09-1957 a 10-1958



Erupções sucessivas do vulcão dos Capelinhos, na ilha do Faial. O tremor associado ao vulcão e queda de cinzas e materiais provocaram a destruição generalizada no Oeste do Faial. Milhares de faialenses tiveram que emigrar para os Estados Unidos.



31-08-1926



Violento tremor de terra sacode a ilha do Faial. A cidade da Horta e seis freguesias são fortemente atingidas pelos estragos. O sinistro causa oito mortos, duzentos feridos e mais de quatro mil casas derrubadas, parcialmente ou totalmente.