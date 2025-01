De Portugal, para o espaço. São hoje lançados, dois pequenos satélites nacionais

De nome PoSAT-2, da LusoSpace, e Prometheus-1, da Universidade do Minho, estes novos satélites passam a fazer parte da constelação de satélites nacionais, depois dos nanossatélites ISTSat-1 e Aeros MH-1, em 2024, e do microssatélite PoSAT-1, em 1993.





O PoSAT-2, que custou cerca de um milhão de euros, vai permitir receber dados sobre a localização de navios e ter um novo sistema de comunicação que possibilitará que, no meio do oceano, as embarcações possam, nomeadamente, receber alertas de mau tempo ou de possíveis ameaças de piratas e enviar mensagens de socorro.





Já o Prometheus-1, o segundo nanossatélite a ser construído por uma instituição universitária portuguesa, depois do ISTSat-1, pelo Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, foi concebido como uma "ferramenta de ensino" para alunos de engenharia aeroespacial, eletrotécnica ou de telecomunicações, que poderão "fazer atividades de comando e controlo" ou "trabalhar com réplicas".



A repórter Cláudia Aguiar Rodrigues conta-nos mais sobre um destes satélites, que vai ser controlado, de forma remota, por professores e alunos de engenharia aerospacial e eletrónica da Universidade do Minho.





O lançamento será feito às 18h48 (hora de Lisboa) da base espacial de Vandenberg, na Califórnia, nos Estados Unidos.