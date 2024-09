Foto: Pawel Kopczynski - Reuters

São ainda destacadas, num documento da PGR, as denúncias relativas a páginas de Internet falsas, propostas fraudulentas de trabalho online, burlas no mercado imobiliário, fraudes na utilização de plataformas de vendas online e em aplicações de pagamentos, burlas de investimento em criptomoedas, falsas convocatórias para entidades policiais, ataques informáticos e tentativas de extorsão por divulgação de imagens íntimas.



Mais pormenores com o jornalista Sérgio Infante.