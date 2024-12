Descoberta galáxia. Astrofísica portuguesa integra grupo de investigação

"Descobrimos uma galáxia que não parece o que pensávamos que as galáxias jovens deviam ser: é uma galáxia já com muitas caracterísiticas do universo atual, tal como a galáxia onde vivemos - a Via Láctea", afirmou a investigadora portuguesa à Antena 1.





Segundo Elisabete da Cunha, o surpreendente desta descoberta é que esta nova galáxia tem "o movimento ordenado e a forma ordenada que se vê na Via Láctea", o que pode pôr em questão se os modelos hoje conhecidos estarão ou não "tão certo como pensávamos".





Mas para a cientista isso não é uma preocupação, mas sim uma oportunidade: "A ciência só avança quando conseguimos encontrar estes mistérios e coisas que não cabem nos nossos modelos".