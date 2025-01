"Dia 9 de março é um bom dia para eleições", diz Miguel Albuquerque

À saída da audiência desta tarde com Marcelo Rebelo de Sousa, Miguel Albuquerque confirma que o PSD Madeira irá a eleições sozinho e não em qualquer coligação.O ainda presidente do Governo Regional da Madeira diz que a realização de um congresso extraordinário do PSD Madeira, nos próximos tempos, apenas favoreceria a oposição.Também o líder do PS Madeira defende eleições antecipadas o quanto antes.Paulo Cafôfo sublinha que é tempo de provocar uma mudança no arquipélago.Questionado sobre se concorda com eleições antecipadas a dia 9 de março, uma data que será poucos dias depois do carnaval, o socialista diz que as épocas festivas não pode interferir a democracia. Paulo cafofo diz que o carnaval tem sido o que tem acontecido nos últimos meses na Madeira.