Dia Mundial da População. Menos bebés e uma população mais envelhecida em Portugal

De acordo com INSA, ". Segundo os dados oficiais,Estes dados referem-se ao número de recém-nascidos estudados no âmbito deste programa e não ao total de nascimentos em Portugal. Contudo, o teste do pezinho rastreia algumas doenças graves em todos os recém-nascidos e representa um forte indicador do aumento ou da diminuição da natalidade todos os anos. Com base nestes dados,Analisando os dados por zonas do país,Já Bragança, Portalegre, Guarda, Beja e Vila Real foram os distritos com menor número de recém-nascidos rastreados, com valores mensais abaixo de uma centena.

“Teste do pezinho”

Desde 1979, o Programa Nacional de Rastreio Neonatal (PNRN) realiza testes de rastreio em todos os recém-nascidos para identificar algumas doenças graves, é o chamado “teste do pezinho”.

Segundo o INSA, os resultados deste rastreio têm sido muito positivos. Mais de 1.600 crianças doentes foram rastreadas e tratadas logo nas primeiras semanas de vida, em centros de tratamento especializados evitando-se graves problemas de saúde.





Coordenado pelo INSA, através da sua Unidade de Rastreio Neonatal, Metabolismo e Genética, do Departamento de Genética Humana, o PNRN rastreia 28 patologias, tendo até final de 2023 identificado 2.692 casos de doenças raras, na sequência do rastreio realizado a 4.224.550 recém-nascidos.Segundo o instituto,

Apesar de não ser obrigatório, o programa tem atualmente uma taxa de cobertura de 99,5 por cento, sendo o tempo médio de início do tratamento de cerca de 10 dias. O "teste do pezinho" é efetuado a partir do terceiro dia de vida do recém-nascido, através da recolha de umas gotículas de sangue no pé da criança.

Duas faces da moeda: mais população e mais envelhecida

Em 2023, Portugal superou os 10,6 milhões de habitantes, registando-se o maior número das últimas décadas. Dados da Pordata indicam que, no ano passado, houve um acréscimo de 109 mil pessoas face a 2022 e que, pelo segundo ano consecutivo, os nascimentos no país aumentaram. O estudo conhecido esta quinta-feira liga a evolução populacional positiva à imigração: os saldos quase duplicaram em dois anos.



“Portugal regista atualmente o maior número de residentes das últimas décadas: 10,6 milhões”, lê-se no relatório divulgado pela Pordata, que sublinha que o “saldo populacional tem sido sempre positivo nos últimos cinco anos, reflexo de um aumento da imigração”.



“A população em Portugal está a crescer desde 2019, sendo que, no último ano, aumentou 1 por cento. Há mais 109 mil pessoas do que em 2022”, acrescenta. “Somos agora 10.578,2 milhões de residentes, o maior número das últimas décadas”.