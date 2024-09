Diretor-executivo do SNS garante que ninguém ficou sem resposta

Hoje são quatro os serviços de urgência fechados, de acordo com o portal do SNS. Está encerrada a urgência de Pediatria e de Obstetrícia do Hospital do Barreiro. O mesmo acontece com a urgência de Obstetrícia do Hospital de Abrantes e do Hospital de Leiria.O diretor-executivo do SNS foi questionado, em Coimbra, sobre a decisão conhecida esta semana de afastar a administração da Unidade Local de Saúde Almada Seixal. Uma decisão contestada por vários profissionais de saúde num abaixo-assinado divulgado ontem.Gandra d'Almeida não respondeu de forma direta disse apenas que o que importa é a união em torno do SNS.Declarações do diretor-executivo do SNS, à margem da cerimónia da tomada de posse de 17 novos médicos de Medicina Geral e Familiar da ULS de Coimbra.