Electrão. Segunda campanha de reciclagem ajuda IPO de Lisboa

Nesta segunda edição da campanha, que coincide com o centenário do Instituto,

Um valor que representa um aumento de 88 por cento em relação ao ano anterior, permitindo a doação de 30.700 euros ao IPO Lisboa para a compra de equipamento médico e o aprimoramento da qualidade dos cuidados de saúde. A iniciativa "Todos pelo IPO" promovida pelo Electrão, em parceria com o IPO Lisboa, permitiu a recolha de 293 toneladas de pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados.

A verba vai ser aplicada no estudo e diagnóstico do cancro de pele, concretiza a Presidente do Conselho de Administração do IPO Lisboa, Eva Falcão.





“Esta campanha é muito importante porque, além dos benefícios óbvios para a Saúde Pública e ambiente, pelo correto encaminhamento destes materiais para reciclagem, ainda vem ajudar o IPO Lisboa na sua missão: melhorar a qualidade da atividade assistencial, através deste donativo que agora encaminharemos para adquirir um sistema de dermatoscopia digital computorizado, no diagnóstico do cancro de pele”.





Este dispositivo médico permite o registo fotográfico em alta resolução das lesões pigmentadas da pele, através de lente fotográfica e dermatoscópio, organizadas e arquivadas em computador. Aliado a técnicas de inteligência artificial e à experiência do médico, é uma mais-valia importante para o diagnóstico precoce, aumentando também o potencial de cura.

Os grandes eletrodomésticos, recolhidos pelo Electrão de porta em porta na Área Metropolitana de Lisboa, também foram incluídos nos resultados da campanha durante o período em que a iniciativa esteve ativa.

Em 2022, na primeira edição da campanha, foram recolhidas 156 toneladas de pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados, com a participação de 265 empresas que promoveram várias ações dentro de suas políticas de responsabilidade social e ambiental.Recorde-se que, além da ajuda ao IPO de Lisboa, as pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados, que não são devidamente reciclados, representam um problema sério para o ambiente e para a saúde humana. Ao degradarem-se, liberam componentes tóxicos que contaminam o ar, o solo e a água. Razão para que estes resíduos sejam encaminhados para reciclagem em unidades especializadas.Uma das figuras públicas que se associa a esta causa é o apresentador de televisão da RTP Fernando Mendes, realçando que esta campanha, para além de dar um encaminhamento correto a este tipo de artigos, visa também uma causa maior.

Uma campanha que deixa também satisfeito o diretor-geral de Equipamentos Elétricos e Pilhas e Baterias, Ricardo Furtado.“Neste ano especial, em que o IPO comemorou o seu centenário, o Electrão promoveu com muito orgulho mais uma edição desta campanha de reciclagem que alcançou resultados notáveis e reforçou o nosso compromisso com a sustentabilidade e saúde pública.”, sublinha.A Associação de Gestão de Resíduos (Electrão) é a entidade responsável por três dos principais sistemas de recolha e reciclagem: embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados.Pretende, deste forma, promover uma melhor qualidade ambiental e dá uma ajuda ao IPO Lisboa no combate e tratamento de doenças oncológicas de doentes das regiões de Lisboa e sul do país, das ilhas (Açores e Madeira) e ainda dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.