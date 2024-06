Estudo indica que o serviço prestado pelo SNS está a degradar-se

Estela Silva - Lusa

O índice de Saúde Sustentável também revela que tratar um doente no SNS fica cada vez mais caro.



A sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde atingiu mesmo o nível mais baixo da última década.



Outra das conclusões deste estudo desenvolvido pela Universidade Nova é que o investimento no Serviço Nacional de Saúde, no ano passado, permitiu um retorno de 6,6 mil milhões de euros. Valor explicado pelo facto de os portugueses faltarem menos ao trabalho por motivos de doença.