Falsificação de assinaturas. MP abriu inquérito à atuação de Tiago Mayan

O Ministério Público abriu um inquérito à atuação de Tiago Mayan, presidente demissionário da união de freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, no Porto.

Mayan assumiu recentemente ter falsificado assinaturas dos membros do júri do Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense numa ata datada de 16 de setembro.



O presidente de junta demissionário garantiu no entanto que nunca se apropriou de quaisquer fundos.



Disse que o "objetivo foi permitir que as associações beneficiárias dos fundos não ficassem prejudicadas por falhas procedimentais".



Mayan desistiu ainda de disputar a liderança da Iniciativa Liberal com Rui Rocha.