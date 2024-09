Força Aérea lamenta morte de militar em Ovar e abre investigação

"É com enorme sentimento de consternação que a Força Aérea comunica que hoje, pelas 14:15, um militar da Força Aérea faleceu na sequência de um acidente ocorrido na Base Aérea N.º 8, em Ovar. A Força Aérea manifesta as mais sentidas condolências à família, camaradas e amigos, estando neste momento de dor a prestar todo o apoio psicológico", lê-se num comunicado do ramo.

A Força Aérea acrescenta que "por forma a serem apuradas as causas do acidente" vai ser aberto um processo de investigação.

À Lusa, a porta-voz da Força Aérea detalhou que o acidente em causa ocorreu em serviço mas não numa aeronave, e que não está relacionado com os incêndios que afetam várias zonas do norte e centro do país.

Fonte dos Bombeiros de Esmoriz disse hoje à Lusa que um militar de 25 anos morreu hoje na base aérea de Maceda, em Ovar, após ter sido atingido por um pneu de um helicóptero em movimento.

O acidente ocorreu pelas 14:26 quando o militar daquela base foi atingido no tórax pelo helicóptero que estava a ser rebocado, acrescentou a fonte, relevando que o impacto "causou-lhe a fratura da grade costal, entrando em paragem cardiorrespiratória".

O óbito foi confirmado mais tarde, mas, pelas 17:20, o corpo aguardava na base aérea pelo transporte para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Santa Maria da Feira.