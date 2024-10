GNR deteta descargas de 15 explorações industriais do Fundão num afluente do Zêzere

Aquela força de segurança informou hoje que os factos comunicados ao Tribunal Judicial do Fundão foram detetados na sequência de uma ação de fiscalização na quinta-feira.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a GNR adiantou que foram identificados 15 autores de descargas ilegais em afluentes do rio Zêzere, no concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco.

Os militares adiantaram que a investigação, pelo crime de poluição, decorria há dois anos.

"Estas águas residuais desaguavam diretamente para as condutas de águas pluviais, que por sua vez desaguam na ribeira da Meimoa, um afluente do rio Zêzere, alterando significativamente as características de coloração e odor das águas", pormenorizou a GNR, na mesma nota.

Da ação resultaram "intervenções técnicas corretivas pelas explorações industriais, que cessaram as descargas ilegais".