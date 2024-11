GNR deteve 11 suspeitos de tráfico de droga nos distritos de Leiria, Beja e Faro

Em comunicado, o Comando Territorial de Leiria da GNR explicou que na terça-feira e hoje deteve nove homens e duas mulheres, com idades entre os 20 e os 59 anos, nos concelhos de Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Castro Verde e Albufeira.

"Na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que dura há mais de 13 meses, os militares da Guarda encetaram diligências policiais que permitiram apurar a existência de uma rede organizada que se dedicava ao tráfico de estupefacientes".

Na operação, foram cumpridos oito mandados de detenção e executadas 29 buscas (13 domiciliárias e 16 em viaturas, anexos e estabelecimento comercial) naqueles concelhos.

A GNR aprendeu 10.538,50 doses de cocaína, 5.598 doses de MDMA, 116,20 doses de haxixe, 1,64 doses de canábis, 67,6 gramas de quetamina (nova substância estupefaciente) e 5.260 ml de GHB (conhecida como a droga da violação).

Seis viaturas ligeiras, dois motociclos, 5.547,72 euros em numerário, 17 telemóveis e cinco balanças de precisão estão também entre as apreensões, assim como comprimidos de venda não autorizada, artigos tecnológicos e utensílios relativos à suposta prática do crime de tráfico de droga.

À agência Lusa, o comandante do Destacamento Territorial de Leiria, tenente Ricardo Monteiro, disse que os detidos, "sem profissão declarada", são cinco portugueses e seis estrangeiros, estes últimos em situação legal no país.

"A investigação iniciou na sequência de diligências de vigilância e fiscalização" através do Núcleo de Investigação Criminal de Destacamento Territorial de Leiria, afirmou Ricardo Monteiro, esclarecendo que no grupo agora detido "havia elementos que distribuíam a droga por outros que, por sua vez, distribuíam ao consumidor final".

Aquele responsável referiu que quatro dos detidos têm "antecedentes criminais pela prática de crimes da mesma índole [tráfico de estupefacientes], burlas, roubo e sequestro".

"A maior parte dos arguidos reside no distrito de Leiria" e "a rede de distribuição espalhava-se por Leiria, Beja e Algarve", precisou.

Na operação que conduziu à detenção do grupo estiveram envolvidos dezenas de militares, da Investigação Criminal do Comando Territorial de Leiria e dos Núcleos de Investigação Criminal de Caldas da Rainha e de Pombal.

"Contou ainda com o reforço da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Faro, do Subdestacamento Territorial de Albufeira, do Destacamento de Intervenção de Faro e do Grupo de Intervenção e Ordem Pública da Unidade de Intervenção da GNR".

Esta operação teve ainda o apoio do Ministério Público da Comarca de Leiria e da Polícia de Segurança Pública,

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório na quinta-feira, no Juízo de Instrução Criminal de Leiria, para a eventual aplicação de outras medidas de coação.