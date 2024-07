Governo quer chegar a 2026 com menos 500 mil idas às urgências

Rachel Mesquita - RTP

A ambição do Governo contrasta com a expectativa dos administradores hospitalares, que duvidam de que seja possível cumprir esta meta com os meios existentes. O plano já foi aprovado pelos Ministérios da Saúde e das Finanças.



Entretanto, a ministra da Saúde é esta quarta-feira ouvida no Parlamento. Ana Paula Martins vai responder às questões dos deputados a propósito das dificuldades de funcionamento dos serviços de urgência do SNS.



Uma audição que acontece a pedido do PCP.

