Há magia nas ruas de Lisboa

Até domingo, estão programados 175 espetáculos em vários locais da capital lisboeta.Em declarações à Antena 1, o mágico Luís de Matos, diretor artístico do Festival, diz que o que torna cada edição especial e diferente é a interação dos 15 artistas convidados com o público.Os artistas, vindos de oito países, vão estar espalhados por 13 pontos da cidade, como por exemplo junto ao Arco da Rua Augusta, no Jardim da Estrela e no Parque Tejo.Luís de Matos explica que os espetáculos estão pensados para agradar a toda a família.