Imigrantes procuram Madeira pela carta de condução

Foto: Nuno Patrício - RTP

Sem vaga no continente, centenas de imigrantes estão a apanhar o avião para a Madeira, de propósito para trocar a carta de condução.



Suportam o preço de uma viagem de avião e por vezes até da estadia, porque na Madeira o processo demora 6 a 7 semanas, enquanto no continente dura 7 a 8 meses.



Os números são expressivos ao ponto de, só até ao fim de setembro a Direção Regional de Transportes e Mobilidade Terrestre já ter trocado mais cartas de condução do que em todo o ano passado.



No Funchal, a Antena1 constatou que os imigrantes que procuram este serviço são sobretudo originários de países asiáticos.