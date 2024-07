Incêndio em Esmoriz obriga à retirada de 14 pessoas de edifício habitacional

Dez delas foram assistidas no hospital de Santa Maria da Feira por inalação de fumos.



Fonte da Proteção Civil confirmou também à RTP que dois bombeiros foram assistidos no local por exaustão.



O fogo deflagrou na garagem do prédio.



As autoridades tentam perceber se as chamas começaram numa das viaturas estacionadas na cave do edifício e se todas as pessoas poderão pernoitar em casa.



Se não houver condições de habitabilidade, a autarquia já garantiu à RTP que tem alojamento reservado num hotel.