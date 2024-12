INEM. Sindicato dos técnicos de emergência pré-hospitalar pede responsabilidades criminais

João Marques - RTP

Depois de conhecida a auditoria à gestão do instituto, o dirigente sindical, Rui Lázaro, não se mostra surpreendido com as conclusões da inspeção-geral das atividades em saúde (IGAS).



O sindicato dos técnicos de emergência pré-hospitalar espera que o recente acordo na carreira da emergência médica ajude a trazer funcionários para o INEM.



Uma das conclusões da auditoria é que faltam operadores, principalmente no turno da manhã. Ficam muitas chamadas por atender.



A inspeção-geral das atividades em saúde critica ainda a falta de transparência do INEM nos ajustes diretos feitos para garantir o socorro através de helicóptero.



Falta ainda esclarecer as causas de onze mortes que, alegadamente, se deveram ao atraso no socorro do INEM em novembro.