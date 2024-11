INEM. Suspensa a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar

(em atualização)







"Acabámos por assinar um protocolo negocial que iniciará ainda este mês a primeira reunião para que possamos pôr em prática as medidas em que convergimos e, sendo assim, estão reunidas as condições para que nós, de imediato, possamos levantar a greve às horas extras que está em vigor desde o dia 30", disse aos jornalistas o presidente do STEPH, Rui Lázaro.







“Não é possível discutir números, mas foi possível acordarmos que não será com dois ou três níveis remuneratórios que vamos chegar a entendimento. Vai ser muito mais que isso. É uma profissão muito desvalorizada”, continuou.



O responsável sindical adiantou que os profissionais ficaram “absolutamente” satisfeitos com a postura da ministra da Saúde neste encontro. “Agora há que iniciar as reuniões no processo negocial”, sendo que a próxima reunião está agendada para dia 21 de novembro, adiantou.





A greve atual “foi um grito de revolta dos técnicos para que olhassem para nós com muita atenção e nos apresentassem soluções”, declarou Rui Lázaro.



Agora, “regressaremos a garantir as condições possíveis para que, com as horas extraordinárias, contribuamos para uma resposta minimamente eficaz e eficiente”, acrescentou.



O presidente do STEPH lembrou ainda que os quadros do INEM deveriam comportar 1.480 técnicos e atualmente são cerca de 700.







Desde 30 de outubro que os técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH) estão em greve às horas extraordinárias para pedir a revisão da carreira e melhores condições salariais, uma situação que está a criar vários problemas no sistema pré-hospitalar e na linha 112.







Na segunda-feira, a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar obrigou à paragem de 44 meios de socorro no país durante o turno da tarde, agravando-se os atrasos no atendimento da linha 112.



Pelo menos quatro pessoas terão morrido na última semana em consequência dos atrasos no atendimento na linha 112 no atendimento na linha 112.



Três casos foram denunciados pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).