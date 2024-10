Libertar a Memória: testemunhos do pós colonialismo

É a 2ª edição do ciclo de cinema "Libertar a Memória."







Através de documentários, debates e livros, além do cinema, é possível conhecer histórias e testemunhos do pós colonialismo e as consequências até aos dias de hoje em Portugal.





Para ouvir há até uma conversa entre uma avó e a sua neta. É no Documentário de Carlos A. Costa e Catarina Demony.







Este ciclo de cinema da Associação "O Corvo e a Raposa", conta com a parceria do Município de Lagos e o Museu de Lagos, apoiado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.