Líder parlamentar do PS não quer comentar entrevista de Lucília Gago

A líder parlamentar do PS recusa comentar a decisão de Lucília Gago de dar uma entrevista ainda antes de ser ouvida pelos deputados, mas diz que é no parlamento que a Procuradora-Geral da República deve responder sobre a atuação do Ministério Público.

Questionada sobre a entrevista que Lucília Gago vai dar mais logo na RTP, Alexandra Leitão diz apenas que foi o momento escolhido pela Procuradora e que os deputados do PS vão estar preparados para fazer perguntas quando o palco for a Assembleia da República



Declarações em Belmonte, no distrito de Castelo Branco, no arranque do primeiro de dois dias de jornadas parlamentares do PS, onde Alexandra Leitão voltou a deixar avisos ao Governo sobre o Orçamento do Estado.



Ainda em relação à entrevista desta noite da procuradora geral da Republica à RTP, a Antena1 contactou esta manhã o PSD, mas o líder parlamentar Hugo Soares recusou comentar o tema.