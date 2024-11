"Ligeiro é aquele que não vê a realidade diante dos seus olhos"

O primeiro-ministro mantém o que disse ontem e diz que não existe um aumento real de casos de violência doméstica, mas sim um aumento das denúncias.Um recado no discurso na cerimónia de posse do diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais e de recondução do director nacional da Polícia Judiciária.Quanto aos estabelecimentos prisionais, Luís Montenegro quer medidas que devolvam a confiança dos cidadãos na segurança e na Justiça.Promete também continuar a investir nos espaços físicos e em recursos humanos para as prisões.